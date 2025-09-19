La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que impulsará un programa de refuerzo de edificaciones vulnerables en la Ciudad de México, para garantizar la viabilidad y seguridad de todas las viviendas y edificios.

“Nuestro gobierno impulsará un gran programa de refuerzo de edificaciones vulnerables frente a sismos para garantizar la viabilidad y seguridad de todas las viviendas y edificios de nuestra ciudad”, dijo.

Prevención ante sismos

Al encabezar una ceremonia cívica por los 40 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985, en la Plaza de la Solidaridad, la mandataria explicó que este programa ayudará a fortalecer el enfoque preventivo frente al reactivo, al identificar inmuebles en riesgo en la capital, en los que dijo, se estarán realizando distintas inversiones e intervenciones estratégicas.

Señaló que durante la administración pasada se realizó la rehabilitación y reconstrucción de 22 mil viviendas afectadas por el sismo que hubo hace ocho años, el 19 de septiembre de 2017, y adelantó que “el final de esa reconstrucción” le toca a su administración.

Por otro lado, Brugada Molina destacó que “hoy los sismos son monitoreados por uno de los sistemas más avanzados del mundo”, pues hay altavoces en toda la ciudad, así como centros de atención a emergencias con capacidad para hacer frente a los retos que enfrenta la capital.

En su mensaje, la mandataria reiteró que su administración “duplicó” el presupuesto destinado a la vivienda en la ciudad y que se realizarán 2 mil acciones de vivienda en esta gestión.

maot