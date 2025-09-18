Con una inversión de 52 millones de pesos, en octubre arrancarán las obras para la construcción de un nuevo colector que ayude a mitigar las inundaciones en la zona de San José, Tláhuac, y los alrededores, anunció el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

Durante el Casa por Casa que encabezó este jueves la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario precisó que este colector tendrá una longitud de un kilómetro, y diámetro de un metro; y estará conectado con el colector 20 de noviembre, para ayudar a sacar el agua.

“Esas son las soluciones definitivas para que en las próximas lluvias ya no tengamos tantas afectaciones”, dijo.

Indicó que actualmente están en el proceso de licitación y esperan iniciar con la construcción de esta obra en octubre de este año, una vez que haya concluido la temporada de lluvias y de tal forma que esté listo antes de que inicie la temporada del próximo año.

“Lo importante es que esté listo, que esté funcional, para antes de la próxima temporada de lluvias; estas obras no las podemos hacer en estos momentos porque estamos en plena época de lluvias y afectaría la construcción. Se estuvo trabajando en los estudios topográficos, en el desarrollo del proyecto ejecutivo, y ya estamos listos para iniciar la licitación en la última semana de septiembre”, dijo.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, adelantó que se pondrá en marcha un “plan piloto” para mejorar la movilidad en la zona de La Monera, para lo que se están haciendo estudios.

“Tenemos que hacer algunas adecuaciones viales y tenemos que generar condiciones para hacer una realidad y un cambio de sentido, pero también requiere comunicarse con todas las rutas porque es una petición generalizada; vamos a empezar un plan piloto para demostrar que esto puede funcionar para beneficio de todos ustedes”, añadió.

