La mañana de este miércoles, alrededor de 50 personas bloquearon la circulación vehicular sobre Avenida La Turba, a la altura de Avenida Langosta, en la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía Tláhuac, para exigir atención a los problemas generados por las recientes lluvias.

Los manifestantes denunciaron que, debido a la acumulación de agua en la zona, se han formado grandes charcos que dificultan el tránsito peatonal y vehicular, además de representar un riesgo sanitario. Señalaron que, pese a los reportes realizados en semanas anteriores, las autoridades locales no han enviado cuadrillas de desazolve ni trabajos de limpieza suficientes para atender la problemática.

Con pancartas y consignas, los vecinos solicitaron la intervención inmediata de la alcaldía Tláhuac, a fin de desplegar brigadas de mantenimiento urbano que permitan liberar las coladeras y prevenir inundaciones más graves en caso de nuevas precipitaciones.

El cierre de la vialidad generó afectaciones al tránsito en la zona, obligando a automovilistas y transporte público a tomar rutas alternas.

