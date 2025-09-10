Más Información
La mañana de este miércoles, alrededor de 50 personas bloquearon la circulación vehicular sobre Avenida La Turba, a la altura de Avenida Langosta, en la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía Tláhuac, para exigir atención a los problemas generados por las recientes lluvias.
Los manifestantes denunciaron que, debido a la acumulación de agua en la zona, se han formado grandes charcos que dificultan el tránsito peatonal y vehicular, además de representar un riesgo sanitario. Señalaron que, pese a los reportes realizados en semanas anteriores, las autoridades locales no han enviado cuadrillas de desazolve ni trabajos de limpieza suficientes para atender la problemática.
Con pancartas y consignas, los vecinos solicitaron la intervención inmediata de la alcaldía Tláhuac, a fin de desplegar brigadas de mantenimiento urbano que permitan liberar las coladeras y prevenir inundaciones más graves en caso de nuevas precipitaciones.
El cierre de la vialidad generó afectaciones al tránsito en la zona, obligando a automovilistas y transporte público a tomar rutas alternas.
LL