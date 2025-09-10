Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

La mañana de este miércoles, alrededor de 50 personas bloquearon la circulación vehicular sobre Avenida La Turba, a la altura de Avenida Langosta, en la colonia Agrícola Metropolitana, alcaldía Tláhuac, para exigir atención a los problemas generados por las recientes lluvias.

Los manifestantes denunciaron que, debido a la en la zona, se han formado grandes charcos que dificultan el tránsito peatonal y vehicular, además de representar un riesgo sanitario. Señalaron que, pese a los reportes realizados en semanas anteriores, las autoridades locales no han enviado cuadrillas de desazolve ni trabajos de limpieza suficientes para atender la problemática.

Con pancartas y consignas, los vecinos solicitaron la intervención inmediata de la alcaldía Tláhuac, a fin de desplegar brigadas de mantenimiento urbano que permitan liberar las coladeras y prevenir inundaciones más graves en caso de nuevas precipitaciones.

El cierre de la vialidad generó afectaciones al tránsito en la zona, obligando a automovilistas y transporte público a tomar rutas alternas.

