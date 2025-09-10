Jocotitlán, Méx. - Este jueves las 10 víctimas del accidente entre un tren y un autobús de la línea Herradura de Plata en el municipio de Atlacomulco, fueron despedidos por sus familiares quienes entre lágrimas exigieron que este caso no quede impune ya que una mala decisión del operador destruyó a varias familias.

En el patio de la familia Hernández Velázquez, fue colocado el ataúd en color café de la señora María de la Luz Velázquez Hernández de 51 años de edad, sobre él una foto donde se le ve sonriente, disfrutando de la vida así señala su hija Anayeli Hernández Velázquez, quien entre lágrimas comenta que apenas se recuperaban de la pérdida de su padre y ahora deberán despedir a su madre.

"Ninguna compensación nos va a quitar por lo que estamos pasando, nosotros somos una familia que mi papá murió hace tres años y ahorita sin mamá, no tenemos ya a mi mamá ni a mi papá somos cuatro hermanos que estamos solos".

Lee también Familiares de víctimas de choque de autobús con tren en Atlacomulco exigen que empresa cubra gastos de hospitalización

Perdió el autobús de las 6:00 am

El día de los hechos, María de la Luz había perdido el autobús de las seis de la mañana lo que la obligó a tomar la unidad que se vio involucrada en el choque con el tren la cual la llevaría a su lugar de trabajo en la Ciudad de México donde se encargaba de realizar las labores domésticas en un departamento, sin embargo, nunca llegó a su destino.

"No había ningún señalamiento, no tuvo precaución el operador dejó a muchas familias sin padres, sin hijos, sin hermanos y no se nos ha brindado apoyo por parte de la empresa dejamos números y no se han comunicado", detalló Anayeli.

Lee también Un día después, colocan señalización en lugar donde chocaron autobús y tren en Atlacomulco

Edith Cruz Reyes, una joven apasionada del fútbol

Edith Cruz Reyes, una joven apasionada del fútbol y originaria de la localidad de Concepción del Monte en el municipio de San José del Rincón también fue despedida por sus familiares entre dolor y la exigencia de justicia.

Este miércoles las campanas en las principales iglesias de Atlacomulco, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Jocotitlán sonaron desde muy temprano para despedir a sus vecinos, víctimas de uno de los accidentes que será recordado por más de una persona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL