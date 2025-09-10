Atlacomulco, Méx.— Johana Segundo Segundo, de 17 años, sigue hospitalizada por un fuerte golpe en el tórax y pecho, tras el choque de la unidad de transporte de pasajeros Herradura de Plata y un tren.

“Ahorita lo que me han comentado es que está grave y pues no me han dado más informes de cómo sigue, y es que ya en un principio dijo que tenía mucho dolor en la parte de la espalda que no lo aguanta, ya le tomaron unas placas, pero tampoco nos dicen qué salieron en esas”, señaló Crecencio Segundo Cristóbal, padre de la adolescente.

Conforme pasan las horas, los padres de Johana han cubierto los gastos desde que su hija ingresó al Hospital General de Atlacomulco, pues los representantes de la empresa Herradura de Plata no se han hecho responsables de los lesionados.

“Hasta ahorita, la empresa o el seguro de la empresa no se ha venido a parar aquí, para que diga ‘Saben qué, sí los vamos a apoyar, nos vamos a ser responsables hasta el último instante’. Hasta que den de alta a mi hija y todo salga bien, pero lamentablemente no se han venido a parar aquí, ni uno de nosotros sabemos nada de quién se va a ser responsable”, expuso.

A los familiares se les hizo “la invitación” a trasladar a sus pacientes a una clínica particular; sin embargo. muchos rechazaron la propuesta ante la incertidumbre de que los abandonaron con una cuenta de miles de pesos.

“Vinieron a decirnos que si estábamos de acuerdo en trasladarla a un hospital que está en Ixtlahuaca, pero en el caso de mi hija, que estaba recién operada, pues no me gustó que la movieran de aquí para allá, ya que se trata que la empresa se haga responsable aquí en donde está y que compre los medicamentos para no estarla moviendo de aquí para allá. Porque, por ejemplo, la movemos ¿y si la empresa no ha dado nada para los medicamentos en otro lado? Porque no ha dado ni un 10 ni un 50%”, acusó el padre.

A la lista de lesionados se suma el señor Alberto Maximino de Jesús, quien permanece en dicho hospital con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Su familia se mantiene preocupada ya que los recursos económicos van escaseando.

“En estos momentos mi esposo está algo delicado todavía. Entonces, yo quiero que sí se haga cargo la compañía de estos camiones, porque no puede estar manejando cualquier persona, deben de contratar a gente capacitada para eso, yo lo que pido que nos reembolsen lo que estamos gastando”, señaló su esposa, Florencia de Jesús.

Según datos de la aseguradora de Herradura de Plata, hasta el martes 15 pacientes de los 21 que se encontraban en el Hospital General de Atlacomulco fueron trasladados a la clínica particular Mía en Toluca.

Detalló que en dicho hospital solamente permanecen seis pacientes, de los cuales tres podrían ser dados de alta en las próximas horas, en tanto los otros tres fueron reportados como estables.

Entre la lista de personas trasladadas a la clínica particular figura el nombre del conductor, Gustavo Alfredo Bautista Vences, quien presuntamente permanece en este lugar recibiendo atención médica. Hasta el momento se contabilizan 39 pasajeros los que fueron ingresados a clínicas particulares.