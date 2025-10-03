La Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, informó sobre el arribo de la cría de cóndor de California (Gymnogyps californianus), proveniente de Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón. Su llegada se dio el pasado 9 de septiembre.

Se trata de un macho de aproximadamente dos años de edad con buenas condiciones de salud. Sin embargo, cuenta con una lesión en el ala derecha que le imposibilita seguir viviendo bajo condiciones de vida silvestre. Probablemente esta lesión sea consecuencia de un golpe o una caída.

Por el momento, el cóndor se encuentra en el área de rehabilitación de aves rapaces, unas instalaciones adaptadas para la conservación de ejemplares de vida libre, aisladas de la vista de los visitantes.

Actualmente, el cóndor se encuentra en buen estado de salud, se desplaza con facilidad en su recinto y se ha adaptado bien a su nuevo espacio. Se alimenta principalmente de carne de aves y roedores, asimilando la dieta que tenía en vida silvestre. Además, cuenta con los cuidados de las y los profesionales del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón bajo el Programa de Recuperación y Conservación del Cóndor de California.

Con la llegada de este joven ejemplar de cóndor de California se busca la posibilidad de que se convierta en una tercera pareja reproductiva del programa de Recuperación y Conservación de Cóndor de California en los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la Ciudad de México. Aumentando el impacto en la conservación de la vida silvestre, manteniendo bajo cuidado profesional a estos ejemplares que brindan la posibilidad de alejar a su especie de la extinción.

Hay que recordar que el Programa Binacional para la Recuperación y Conservación del Cóndor de California, impulsado por los Gobiernos de México y Estados Unidos busca recuperar a esta emblemática especie en peligro de extinción y repoblar la sierra de San Pedro Mártir. De hecho, el 9 de septiembre, se trasladaron a la sierra de San Pedro Mártir, Baja California, a la 12ª y 13ª crías de cóndor de California nacidas en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec como parte de este programa.

