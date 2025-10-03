Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Fuentes de inteligencia e investigación de seguridad consultadas por EL UNIVERSAL, identificaron a tres personas que habrían participado en los actos vandálicos registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la capital del país.

De acuerdo con los reportes preliminares, entre los presuntos involucrados se encuentran Pedro, Diego conocido como “El Lepe” y Alexis quien utiliza el alias de “Cadáver Pxnk”.

Disturbios y enfrentamientos durante la marcha del 2 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Las autoridades señalaron que continúan con las indagatorias para determinar el nivel de participación de estas personas en los hechos ocurridos en distintos puntos de la marcha, donde se registraron agresiones contra elementos policiales, saqueos y daños a comercios en el Centro Histórico y la zona de Tlatelolco.

Los informes destacan que las tres personas forman parte de grupos que suelen infiltrarse en movilizaciones sociales bajo la denominación de “bloque negro”.

