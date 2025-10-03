Más Información

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Sean "Diddy" Combs agenda conciertos en Miami pese a enfrentar posible condena de más de 10 años

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Fuentes de inteligencia e investigación de seguridad consultadas por , que habrían participado en los actos vandálicos registrados durante la marcha conmemorativa del en la capital del país.

De acuerdo con los , entre los presuntos involucrados se encuentran Pedro, Diego conocido como “El Lepe” y Alexis quien utiliza el alias de “Cadáver Pxnk”.

Disturbios y enfrentamientos durante la marcha del 2 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL
Disturbios y enfrentamientos durante la marcha del 2 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Las autoridades señalaron que continúan con las indagatorias para determinar el nivel de participación de estas personas en los hechos ocurridos en distintos puntos de la marcha, donde se registraron agresiones contra elementos policiales, saqueos y daños a comercios en el Centro Histórico y la zona de Tlatelolco.

Los informes destacan que las tres personas forman parte de grupos que suelen infiltrarse en movilizaciones sociales bajo la denominación de “bloque negro”.

