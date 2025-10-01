La secretaria del Medio Ambiente (Sedema) lanzó cuatro licitaciones para encontrar a empresas que realizarán acciones para la mejora de siete embarcaderos de la Ciudad de México.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó tres licitaciones para la rehabilitación, en una primera etapa, de los embarcaderos de Cuemanco, Nativitas, Las Flores, y Zacapa; así como Mixquic y Puerto Vallarta.

A la par, lanzaron una licitación más para la supervisión técnica, y control de calidad de las obras que se realizarán en los embarcadores Cuemanco, Nativitas, Las Flores, Zacapa, Fernando Celda, Mixquic y Puerto Vallarta.

Las obras se ejecutarán del 27 de octubre al 31 de diciembre. El fallo de las distintas licitaciones se darán a conocer el 23 de octubre próximo.

El costo de las bases para conocer a detalle las características del proyecto es de tres mil pesos.

