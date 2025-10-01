Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

México revisará cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable de China

México revisará cuotas compensatorias a productos planos de acero inoxidable de China

La secretaria del Medio Ambiente (Sedema) lanzó cuatro licitaciones para encontrar a empresas que realizarán acciones para la mejora de siete embarcaderos de la Ciudad de México.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó tres licitaciones para la rehabilitación, en una primera etapa, de los embarcaderos de Cuemanco, Nativitas, Las Flores, y Zacapa; así como Mixquic y Puerto Vallarta.

Lee también

A la par, lanzaron una licitación más para la supervisión técnica, y control de calidad de las obras que se realizarán en los embarcadores Cuemanco, Nativitas, Las Flores, Zacapa, Fernando Celda, Mixquic y Puerto Vallarta.

Las obras se ejecutarán del 27 de octubre al 31 de diciembre. El fallo de las distintas licitaciones se darán a conocer el 23 de octubre próximo.

El costo de las bases para conocer a detalle las características del proyecto es de tres mil pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses