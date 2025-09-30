Al encabezar el inicio de la acción social "Coyoacán contigo en la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama", el alcalde Giovani Gutiérrez destacó que la lucha permanente por la salud y contra el cáncer de mama ha permitido salvar miles de vidas en la demarcación.

Por quinto año consecutivo, esta iniciativa se realiza en coordinación con la Fundación de Cáncer de Mama A.C. (FUCAM). En esta ocasión se practicarán hasta mil 200 mastografías, sumando más de seis mil estudios efectuados entre 2021 y 2025.

“La salud es lo más importante, por ello, traemos la mejor unidad móvil de mastografías del país; en Coyoacán tenemos al FUCAM, lo mejor de México y América Latina para prevención, atención y tratamiento de esta enfermedad silenciosa. Agradecemos el trabajo de todos quienes forman parte de FUCAM porque es debido a ello que se salvan vidas”, señaló el alcalde.

Fernando Guisa Hohenstein, fundador y presidente vitalicio de FUCAM, informó que en la Ciudad de México hay dos millones de mujeres en edad de riesgo (a partir de los 40 años), subrayó la importancia de enseñar a las jóvenes a explorarse, ya que de esta manera se puede detectar oportunamente una lesión.

Recalcó que el cáncer de mama es un padecimiento curable cuando se detecta a tiempo, dijo que es el asesino silencioso, ya que no da manifestaciones hasta que aparece, y es cuando ya es demasiado tarde, por ello invitó a las mujeres de 40 años y más a realizarse su mastografía cada año, porque es la única prueba fiel y exacta para diagnosticar un cáncer de mama.

María Luisa Guisa, directora de administración y finanzas de FUCAM destacó la responsabilidad social de la alcaldía Coyoacán y el compromiso asumido en favor de la salud de las mujeres, ante la limitada cobertura de mastografías que ofrece el sistema público de salud.

La jornada de mastografías 2025 concluirá en noviembre y recorrerá 20 puntos estratégicos de la demarcación, acercando este estudio de manera gratuita a mujeres a partir de los 40 años en colonias como Ajusco, CTM Culhuacán, Pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula Coapa, Carmen Serdán, Adolfo Ruiz Cortines, entre otras.

