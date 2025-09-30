Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), , aseguró que está fracturado el cajón de la del Metro y requiere renovarse.

Agregó que el sistema está en alerta ante las que se han registrado en la línea A derivado de las lluvias que ocasionan cierres de estaciones.

Lee también:

En entrevista posterior a la primera mesa de trabajo con locatarios, acotó que el cajón de la línea A que se tiene, “ya está demasiado fracturado, hay que renovar el cajón, hay que hacer una infraestructura más sólida en la parte baja, hay que atender la afectación del subsuelo”, dijo.

Apuntó que se realizarán estudios para conocer el grado de afectación del subsuelo.

“Hay que determinar cómo están las afectaciones, se ha dicho muchas veces, en ese punto es donde tenemos más afectaciones de toda la ciudad, y bueno, habrá que atenderlo de manera específica y puntual”, acotó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses