El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, aseguró que está fracturado el cajón de la línea A del Metro y requiere renovarse.

Agregó que el sistema está en alerta ante las constantes fallas que se han registrado en la línea A derivado de las lluvias que ocasionan cierres de estaciones.

Lee también: Detienen a hombre que disparó un arma afuera del Metro Centro Médico

En entrevista posterior a la primera mesa de trabajo con locatarios, acotó que el cajón de la línea A que se tiene, “ya está demasiado fracturado, hay que renovar el cajón, hay que hacer una infraestructura más sólida en la parte baja, hay que atender la afectación del subsuelo”, dijo.

Apuntó que se realizarán estudios para conocer el grado de afectación del subsuelo.

“Hay que determinar cómo están las afectaciones, se ha dicho muchas veces, en ese punto es donde tenemos más afectaciones de toda la ciudad, y bueno, habrá que atenderlo de manera específica y puntual”, acotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr