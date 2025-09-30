Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

El director del Metro, informó que no hubo detonaciones al interior de la estación y que el sujeto que portaba un arma era militar y pertenecía a la Guardia Nacional.

En entrevista posterior a la instalación de la con locatarios, el director del Metro indicó que la riña entre dos sujetos fue al exterior del sistema

Lee también:

“Es un militar, este, de la Guardia Nacional, ya está a disposición de las autoridades. Tengo entendido que fue una riña que inició al exterior del metro y posteriormente terminó tratando de ingresar al Metro y ahí fue donde fue detenido. No hubo disparos”, remarcó.

El incidente fue reportado cerca de las 7:30 horas por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes alertaron sobre detonaciones en avenida Cuauhtémoc y Eje 3, en la colonia Roma Sur. Policías capitalinos acudieron de inmediato al punto señalado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses