El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que no hubo detonaciones al interior de la estación Centro Médico y que el sujeto que portaba un arma era militar y pertenecía a la Guardia Nacional.

En entrevista posterior a la instalación de la mesa de trabajo con locatarios, el director del Metro indicó que la riña entre dos sujetos fue al exterior del sistema

“Es un militar, este, de la Guardia Nacional, ya está a disposición de las autoridades. Tengo entendido que fue una riña que inició al exterior del metro y posteriormente terminó tratando de ingresar al Metro y ahí fue donde fue detenido. No hubo disparos”, remarcó.

El incidente fue reportado cerca de las 7:30 horas por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes alertaron sobre detonaciones en avenida Cuauhtémoc y Eje 3, en la colonia Roma Sur. Policías capitalinos acudieron de inmediato al punto señalado.

