La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México aprobó el formato y calendario de las entrevistas a los candidatos a ocupar la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Las entrevistas a los tres aspirantes se realizarán de manera presencial este jueves 2 de octubre en el Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles.

A las 10:00 horas comparecerá Benjamín Alejandro Cervantes Pérez; a las 11:15 horas será el turno de María de Lourdes Pérez Hernández; y a las 12:30 horas será la entrevista de Mónica Vietnica Alegre González.

Lee también: Disminuyen delitos en el Metro, asegura Adrián Rubalcava

La semana pasada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió la terna de candidatos a ocupar la PAOT, cargo que lleva acéfalo desde hace un año cuando Mariana Boy renunció para llegar al Gobierno Federal.

“El criterio para proponer al pleno del Congreso a la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México será la persona que obtenga el mayor puntaje en la evaluación”, señala el acuerdo aprobado por las y los diputados.

¿Quiénes son?

Benjamín Alejandro Cervantes Pérez es director general de Inspección y Vigilancia Animal de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, que, entre otras cosas, coordina las estrategias y acciones de inspección y vigilancia para acreditar el cumplimiento de la legislación aplicable en las materias que correspondan a las fuentes de contaminación ambiental, fijas y vehicular, así como en suelo urbano, Suelo de Conservación, áreas de valor ambiental y Áreas Naturales Protegidas, competencia de la Ciudad de México.

Lee también: Estos serán los nuevos horarios para el transporte de materiales peligrosos en CDMX

María de Lourdes Pérez Hernández ha laborado en la Secretaría de Medio Ambiente, fue directora del Bosque de Chapultepec, y también se ha desempeñado en el Instituto del Deporte.

Mónica Viétnica Alegre González fue subprocuradora de Protección Ambiental en la PAOT, ha sido coordinadora de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr