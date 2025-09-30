Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Como parte de una serie de modificaciones al para regular el transporte de materiales peligrosos en la CDMX, se prevé restringir los horarios en los que este tipo de vehículos podrán circular en la capital, detalló Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana ().

Indicó que los transportes que tengan capacidad podrán circular en todas las vías de 10:00 de la mañana a 18:00 horas; mientras que los que tengan capacidad de 10 mil a 20 mil litros, podrán circular en vías primarias solamente entre las 10:00 a 18:00 horas.

Y, en el caso de los vehículos con capacidad mayor a 20 mil y hasta 40 mil litros, en vías primarias, solamente podrán circular entre las 22:00 horas y las 05:00 de la mañana.

En el caso de los vehículos con capacidad mayor a 40 mil litros, no se les permitirá circular en la CDMX.

Asimismo, se pondrá un límite de velocidad para todos los transportes de materiales tóxicos o peligrosos, de máximo 30 kilómetros por hora, independientemente del límite de velocidad de la vía en la que se encuentren.

El secretario señaló que las modificaciones al Reglamento de Tránsito será en cuatro dimensiones principales: rutas, horarios, límites de velocidad y vialidades permitidas.

