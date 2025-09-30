Más Información

Un perro que se presentaba varias heridas, a decir de autoridades, hechas con un machete, fue rescatado y llevado a una clínica veterinaria por policías de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía .

Los policías recibieron una denuncia ciudadana de que en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás se encontraba un perro severamente herido.

Los policías asignados a la vigilancia del lugar de trasladaron a la esquina de Popolna y la avenida Maní donde una mujer les señaló al perro herido.

Los oficiales, en coordinación con personal de Protección Civil de Tlalpan, subieron al perro a una transportadora y posteriormente lo trasladaron en una patrulla a la clínica veterinaria de la alcaldía.

Personal de la de la SSC se trasladó a la clínica para dar el seguimiento al caso y posteriormente llevar al animalito a sus instalaciones para brindarle los cuidados necesarios.

