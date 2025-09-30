Un perro que se presentaba varias heridas, a decir de autoridades, hechas con un machete, fue rescatado y llevado a una clínica veterinaria por policías de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía Tlalpan.

Los policías recibieron una denuncia ciudadana de que en calles de la colonia Pedregal de San Nicolás se encontraba un perro severamente herido.

Los policías asignados a la vigilancia del lugar de trasladaron a la esquina de Popolna y la avenida Maní donde una mujer les señaló al perro herido.

Los oficiales, en coordinación con personal de Protección Civil de Tlalpan, subieron al perro a una transportadora y posteriormente lo trasladaron en una patrulla a la clínica veterinaria de la alcaldía.

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC se trasladó a la clínica para dar el seguimiento al caso y posteriormente llevar al animalito a sus instalaciones para brindarle los cuidados necesarios.

