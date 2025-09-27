Un ciervo que fue encontrado herido dentro de una casa en la alcaldía Magdalena Contreras fue auxiliado por policías de la Ciudad de México y por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, hasta que fue llevado a una reserva ecológica.

Un vecino de la colonia Ermitaño pidió ayuda a través de los números de emergencia ya que encontró un ciervo dentro del baño que está en la parte exterior de su casa.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a policías en campo, quienes se movilizaron a la casa de la calle Ermitaño, esquina con Durazno.

El animal fue llevado a la reserva ecológica Rancho Mágico. Foto: Especial.

Lee también: Cae por riña, pero era buscado por feminicidio

Los uniformados vieron al ciervo, que estaba herido en una de sus cornamentas, por lo que lo resguardaron y pidieron apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Personal de la alcaldía Magdalena Contreras también acudió al lugar y canalizaron ayuda de personal de la reserva ecológica Rancho Mágico, quienes se llevaron al animal a sus instalaciones, para su cuidado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que más tarde, un hombre dijo ser el dueño del ciervo, por lo que se le canalizó para que acuda ante un Ministerio Público para acreitar la propiedad del animal y cuidados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr