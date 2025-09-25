El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, dio el banderazo de salida al programa “Adiós a los Baches”, con el que se busca atender las calles más dañadas de la demarcación, así como las problemáticas generadas por la temporada de lluvias en curso, la más intensa en la historia en la alcaldía.

El programa contará con una inversión total de 59 millones en obras y servicios urbanos, de los cuales, 20 millones se destinaron para la reparación de los baches que se generaron en las últimas semanas.

El alcalde señaló que hasta el momento se tienen contabilizados 3 mil baches, la mayoría en las colindancias con la zona de barrancas, donde el paso del agua ha dejado en pésimo estado la carpeta asfáltica, por ello, se comprometió a terminar con estos hundimientos para enero del 2026.

El programa contará con una inversión total de 59 millones en obras y servicios urbanos Foto: Especial.

“El objetivo es claro: calles dignas y seguras, sin baches, como lo merecen las y los contrerenses”, afirmó.

En un comunicado, la alcaldía precisó que esta acción de gobierno tiene tres objetivos: mejorar la movilidad, la seguridad vial y el bienestar vecinal.

De acuerdo con la demarcación, se tendrá la capacidad de atender hasta 60 baches por día, y si la calle presenta daños severos, la rehabilitación será integral, complementándose con otro programa que se llama “Calles Completas”, en el que también se van a reparar tuberías de agua y drenaje para evitar las fugas.

Para la realización de estos trabajos, se desplegarán cuatro cuadrillas conformadas por 10 trabajadores Foto: Especial.

Para la realización de estos trabajos, se desplegarán cuatro cuadrillas conformadas por 10 trabajadores, por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; mientras que de la Dirección General de Servicios Urbanos, se contará con cuatro cuadrillas de 30 personas.

Estos trabajos se realizarán durante el día en estos días por las lluvias, pero, una vez concluida esta temporada, las brigadas trabajarán en horarios nocturnos para reducir al mínimo las molestias a la ciudadanía.

