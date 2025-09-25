En la explanada de la alcaldía Tlalpan -como parte de un recorrido nacional que abarcará 600 municipios-, se realizó la asamblea “Voces por la igualdad y contra la violencia”.

Dicho ejercicio, convocado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, tiene el objetivo de recoger propuestas, denuncias y preocupaciones de mujeres en todo el país; cuyos resultados serán entregados en noviembre a la presidenta Claudia Sheinbaum con la intención de fortalecer las políticas públicas en materia de igualdad y prevención de la violencia.

Dicha asamblea estuvo encabezada por la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, quien enlistó algunas acciones que se han realizado en la demarcación a favor de las mujeres, como la creación de un Gabinete de Género, los Círculos y Brigadas Mariposa, la Escuela Feminista “Siempre Viva” y los programas de acompañamiento integral que se han puesto en marcha en la demarcación.

También estuvo presente la secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal, Citlalli Hernández, quien explicó que esta gira nacional busca construir políticas más eficaces para prevenir y erradicar la violencia, a la vez que se refuerza la agenda de igualdad sustantiva, ahora elevada a rango constitucional.

Adelantó que como parte de las acciones del Gobierno Federal, se abrirá un Centro Libre en Tlalpan, espacio que brindará atención psicológica, asesoría jurídica y actividades para fortalecer la autonomía de las mujeres.

