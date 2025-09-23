Más Información

El secretario de Gobierno, , aseguró que hay comunicación con vecinos sobre la construcción de la ciclovía en , aunque remarcó que el tema se está politizando.

En conferencia de prensa, el funcionario capitalino apuntó que sí ha tenido comunicación con las vecinas y los vecinos.

“La verdad es que se ha querido politizar, por parte de una diputada del , desde mi punto de vista, de manera errónea, porque una ciclovía es un derecho para quien utiliza la bicicleta para trasladarse”, comentó.

Agregó: “de hecho, ha habido gran apoyo en redes sociales a la propia ciclovía, y ha habido mucho rechazo a esta lógica de querer politizar un derecho que tienen los habitantes de la ciudad”.

Remarcó que entre los beneficios es la mejora en el traslado, “Imagínense, si vives en Tlalpan, poder llegar seguro en bicicleta hasta el centro de la ciudad, pues verdaderamente es avanzar mucho en este tipo de infraestructura, para quien utiliza la bicicleta. Esta lógica de que sólo los que viven en la ciudad central, pueden usar de manera segura una bicicleta, pues ya debemos de quitarnos esas ideas de la cabeza”.

“También quien vive a 15 o 20 kilómetros del centro de la ciudad, puede utilizar de manera segura la bicicleta y llegar al centro de la ciudad”, comentó.

Obras de ciclovía en Calzada de Tlalpan generan caos por falta de señalización y espacio. Foto: Juan Carlos Williams
Sostuvo que no tiene ningún sentido el ataque a un proyecto que es “muy noble, y nosotros estamos dispuestos a hablar una y otra vez, con los vecinos y con la diputada, que insisto, ha querido politizar el tema”.

El pasado 19 de septiembre, la diputada Daniela Álvarez, del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, denunció la imposición de la ciclovía Gran Tenochtitlán en la alcaldía Tlalpan, sin realizar la consulta pública obligatoria que marca la Ley de Participación Ciudadana. Acompañada de vecinas y vecinos, Álvarez señaló que, pese a solicitudes formales de información desde agosto, no ha habido respuesta por parte de las autoridades y ya se observan trabajos topográficos en la zona.

