Esta tarde personal de la alcaldía Benito Juárez, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), colocaron por segunda ocasión sellos de suspensión a una obra ubicada en División del Norte 2325, donde se edifica un desarrollo habitacional de 119 viviendas.

Lo anterior, luego de que la constructora Class, encargada de la obra, incumpliera con las normas de protección civil. Es de recordar que el pasado mes de agosto, los trabajos causaron daños al Gimnasio Eduardo Gorráez, parte del Complejo Olímpico México 68, así como a la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, mismos que la constructora se negó a reparar.

Trabajadores, presuntamente incitados por los responsables del proyecto, bloquearon la avenida División del Norte, generando afectaciones viales y perjudicando a vecinos de la zona.

Posteriormente, se logró que las autoridades de la alcaldía y personal del Invea colocaran los sellos de suspensión de actividades.

La alcaldía Benito Juárez manifestó que no permitirá abusos por parte de los desarrolladores inmobiliarios y velará porque se cumpla con el pago y la reparación de los daños a terceros, dejando claro que el principal interés del alcalde Luis Mendoza será siempre el bienestar de los vecinos.

“En Benito Juárez el bienestar de nuestras vecinas y vecinos está por encima de los intereses de cualquier constructor, queremos que todo se desarrolle con orden y seguridad, no vamos a tolerar más obras irregulares, todo tiene que hacerse dentro del marco de la legalidad, en Benito Juárez no habrá espacio para quienes no cumplan con la ley. Todo con orden y seguridad”, manifestó el alcalde Luis Mendoza.

