En el marco del Día Mundial Contra la Rabia, el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC) de la alcaldía Benito Juárez realiza la Semana de Vacunación Antirrábica Gratuita, jornada que busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de proteger la salud de los animales de compañía y prevenir enfermedades.

La alcaldía informó que para el edil Luis Mendoza el cuidado de las mascotas es una prioridad. “En Benito Juárez impulsamos acciones para que las familias y sus mascotas vivan mejor. Nos comprometemos a ofrecer servicios accesibles y de calidad, porque cuidar de ellos también significa cuidar de la salud de nuestra comunidad”.

Durante el arranque de la campaña, la directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Magaña, destacó que la alcaldía seguirá generando las condiciones que favorezcan el cuidado y la atención de los animales de compañía.

“Atender a los animales de compañía es un acto de amor y sensibilidad. Me da mucho gusto que cada uno de ustedes se interese en su salud, porque es fundamental que estén protegidos. Por parte de la alcaldía seguiremos dando apoyos para que estén en buenas condiciones; si ellos están bien, nosotros también", resaltó.

María del Carmen Aceves, vecina de la colonia Vértiz Narvarte, reconoció el esfuerzo que las autoridades de la demarcación hacen para promover este tipo de jornadas que contribuyen al cuidado responsable de las mascotas.

“Es muy importante que como dueños estemos pendientes de que nuestras mascotas tengan todas sus vacunas, ya que conviven con otros animales. Agradezco a la alcaldía que se preocupe y nos brinde esta atención tan necesaria”, expuso la vecina.

La Semana de Vacunación Antirrábica Gratuita se realizará hasta el 27 de septiembre en las instalaciones del CAVAC, ubicadas en Av. Municipio Libre y Uxmal, colonia Santa Cruz Atoyac, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y concluirá el 28 de septiembre en el Parque Arboledas, de 10:00 a 15:00 horas. La meta es vacunar a 150 animales de compañía.

Estas acciones, demuestran que para la alcaldía atender la salud pública y el bienestar animal es una prioridad, tal como lo afirmó Giselle Hernández, subdirectora de Protección Animal: "Lo que CAVAC busca es formar tutores responsables, y lo estamos logrando. Reconocemos mucho su compromiso porque los animales ya son parte de nuestra familia".

