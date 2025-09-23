Se alista un programa de reordenamiento del comercio informal en la Alameda Central, Plaza de la Solidaridad y Avenida Juárez, aseguró el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Informó que continúan las pláticas con los distintos grupos de comercio informal y que en próximos días se darán a conocer las acciones para reordenamiento.

También dijo que Bellas Artes y Paseo de la Reforma se mantiene libre de comercio informal, tras el proceso de retiró que llevó a cabo la administración local dijo en conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno este martes en la Utopía Libertad

“Lo que se ha recuperado, que sigue recuperado del comercio, es Bellas Artes. En Bellas Artes se recuperó y no ha regresado el comercio. También en avenida Reforma; también se recuperó y no ha regresado el comercio”, sostuvo.

“En el tema de la Alameda, estamos trabajando con los distintos grupos de comercio, en este espacio. Estamos terminando de afinar un plan de reordenamiento, y van a ver en los próximos días, acciones al respecto”.

“Sí va a haber un reordenamiento también, en la Alameda, en la Plaza de la Solidaridad y en Avenida Juárez”, acotó.

En días recientes EL UNIVERSAL publicó que se mantiene el ambulantaje, inclusive los fines de semana hasta se triplica el comercio informal en la zona de la Alameda.

Los comerciantes ocupan espacios que entre semana están libres, como pasillos, fuentes y calles como Ángela Peralta, punto que permaneció vacío por meses tras una pelea entre ambulantes y policías.

