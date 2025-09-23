Se mantiene la investigación sobre la desaparición en el Ajusco, de Ana Amelí García, aseguró la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Lujan, quien refirió que hasta el momento no hay comunicación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los familiares dieron a conocer un comunicado de prensa y señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió el pasado 22 de septiembre una Acción Urgente (AU No. 2133/2025) dirigida al Estado mexicano, exigiendo medidas inmediatas para localizar a Ana Amelí García Gámez, estudiante de 20 años desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la Ciudad de México.

Al respecto, este martes, la fiscal agregó que se han revisado más de 300 horas de videograbación y “se ha hecho una labor histórica de búsqueda”, dijo este martes, en conferencia de prensa que encabezó la jefa de Gobierno a raiz de la inauguración de la tortillería de maíz nativo en la Utopía Libertad.

“No tenemos ninguna comunicación por parte de la ONU, hasta el momento. Eso es también lo que me informan los equipos de Fiscal”, apuntó.

Detalló que se han realizado decenas de entrevistas y han participado más de 2 mil personas en labores de hallazgo.

“Se ha hecho un análisis muy puntual y muy exhaustivo de telefonía, con más de 26 números que se identificaron en un primer momento; 14 después, que se obtuvieron de relevancia. Es decir, continuamos con la investigación relacionada con esta desaparición. Desafortunadamente, todavía no tenemos información sobre su paradero, y no hemos logrado su localización, pero vamos a continuar con esta labor de búsqueda y de investigación exhaustiva”, acotó

“Se ha hecho una labor histórica de búsqueda, tanto por la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, distintas instituciones que han apoyado a estas labores de búsqueda, tanto de la Ciudad de México como instituciones federales”, remarcó.

