Ambientalistas y rescatistas anunciaron que marcharán el próximo 5 de octubre desde el Mercado de Sonora hasta el Zócalo capitalino para exigir que se detenga la venta de animales exóticos en este centro de abasto.

"El Mercado de Sonora hoy es un símbolo de impunidad, corrupción y maltrato animal", dijo Ethel Frida Villa, vocera de Un Millón de Esperanza.

Elizabeth Trujillo, rescatista independiente, aseguró que exigirán la clausura inmediata de 53 locales que aún venden animales de manera ilegal, entre chivos, gallos, palomas, guajolotes, hasta leones y panteras.

Explicó que, desde 2018, sólo se han clausurado 31.

Además, señaló que pedirán la ejecución plena de una sentencia de amparo que prohíbe la venta de animales en este mercado. De igual manera exigirán el cumplimiento del Artículo 25, Fracción XXI de la Ley de Bienestar y Protección Animal.

Esta refiere que "queda prohibido vender animales vivos en mercados públicos, bazares, tianguis, sobre ruedas o móviles, y en espacios de la vía pública que no sean establecimientos debidamente autorizados".

¿A qué hora será la marcha?

La marcha está programada el próximo 5 de octubre a las 11:00 horas, y partirá desde el Mercado de Sonora a la altura de Circunvalación y Fray Servando.

