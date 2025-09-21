La construcción de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan continúa generando inconformidad entre automovilistas y peatones debido a la falta de señalización, el estrechamiento de carriles y la invasión de banquetas por puestos ambulantes.

Durante un recorrido realizado por esta casa editorial se constató que en ambas direcciones de la vialidad, particularmente en el carril de extrema derecha, se llevan a cabo trabajos de adoquinamiento para el carril confinado de bicicletas.

En la zona frente a la estación del Metro de la Línea Azul, los autobuses de pasajeros que hacen parada forman un cuello de botella, ya que el espacio de circulación vehicular se reduce de cuatro a tres carriles.

Además, los peatones enfrentan un panorama complicado: deben esquivar maquinaria, montículos de material y ambulantes instalados sobre la acera. “Uno ya no sabe por dónde caminar, porque si te vas a la calle corres el riesgo de que te atropellen, y si pasas por la banqueta te topas con los puestos y las obras”, expresó María del Carmen Sánchez, vecina de la colonia Portales.

Para los automovilistas la situación no es más alentadora. Afirman que la señalización es mínima, limitada a conos naranjas, algunas mallas plásticas y un par de avisos de tránsito. “De repente te topas con que el carril ya está cerrado y no sabes ni para dónde moverte. Hace unos días casi me estrello porque un coche frenó en seco”, comentó Rodolfo Hernández, conductor de una camioneta que circulaba rumbo al Centro.

El tramo ya concluido, que va de Prolongación División del Norte hacia Río Churubusco con dirección al Centro, se encuentra terminado, pero aún carece de señalamientos viales. Esta omisión ha derivado en accidentes, como el registrado el pasado lunes, cuando un automóvil perdió el control al confundir la ciclovía con un carril de tránsito.

Mientras tanto, choferes de transporte público señalan que la obra no ha considerado su dinámica diaria. “Nosotros necesitamos espacio para bajar pasaje en Tlalpan, y ahora con la ciclovía se hace un embudo tremendo”, afirmó José Luis Gutiérrez, operador de un autobús de la ruta Taxqueña–Zócalo.

