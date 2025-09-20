A una semana de que el socavón de la colonia Renovación se abriera bajo el paso de un camión repartidor, aún faltan dos semanas de trabajos para concluir las reparaciones, aseguran vecinos afectados que responsables de la obra les han informado.

"Hablé con el arquitecto hoy, dijo que van hacer un cajón, como un registro, luego conectan con el tubo, van a traer el tubo entre domingo y lunes y la otra semana empezarían a tapar para entregar en 15 días", dijo Ulises, cuya casa está frente al socavón.

Un camión refresquero se hundió por completo en la oquedad en calles de la colonia Renovación. Foto: Especial.

Ulises despacha en una tienda de abarrotes en su casa de la Calle 5, el camión repartidor que cayó en el socavón iba a dejar refrescos en su comercio.

"Yo lo vi por la cámara, venían para acá y se escuchó el golpe y cuando voltee a la pantalla ya se había abierto", recuerda.

En el lugar, la grúa de 120 toneladas y otras maquinarias tomaron el espacio que hasta hace una semana era de autos y peatones.

También se instaló un puesto de comando de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa, pero al solicitar información, el personal dice que "no podemos dar ninguna información".

El paso de la Calle 5 está totalmente cerrado, se han colocado tapiales de madera y vallas metálicas para que vecinos y transeúntes no pasen.

Los únicos vehículo que entran y salen son las camionetas de redilas con costales de material.

Los trabajos de reparación aún tardarán alrededor de 15 días más. (Foto: Carlos Odín/ EL UNIVERSAL)

Las obras han traído afectaciones a la tienda de Ulises, asegura.

"Sí me ha bajado la venta, está bien baja, y luego todo el día un buen de tierra, por más que limpiamos está todo sucio".

El vecino dice que sólo le queda esperar la reparación para que sus ingresos vuelvan a la normalidad.

