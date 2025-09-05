Por tercera ocasión en lo que va del año, un grupo de trabajadoras sexuales se manifestó sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, para exigir que se detengan las obras de la ciclovía, al considerar que afectan directamente su fuente de empleo.

Las inconformes bloquearon parcialmente la vialidad y desplegaron carteles en los que señalaron que la construcción de la infraestructura ciclista ha reducido los espacios donde solían ofrecer sus servicios, lo que –aseguran– repercute en sus ingresos económicos diarios.

Las manifestantes indicaron que han solicitado diálogos con autoridades de la Ciudad de México, sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta formal a sus demandas. Argumentaron que la instalación de la ciclovía no tomó en cuenta las necesidades de quienes, desde hace años, trabajan en esa zona.

El bloqueo provocó afectaciones vehiculares en dirección al sur de la capital, lo que obligó a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaran cortes a la circulación y recomendaran a los automovilistas vías alternas para evitar el congestionamiento.

Las trabajadoras sexuales advirtieron que continuarán con las movilizaciones hasta ser atendidas por personal del Gobierno capitalino y subrayaron que no se oponen a la movilidad ciclista, pero piden que se diseñen alternativas que no perjudiquen sus actividades.

