El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto informó que la ciclovía Tlalpan, contará con “zonas incluyentes ”, para el desarrollo de actividades incluso de trabajadoras sexuales.

“No solamente pensando en las personas trabajadoras sexuales, sino en toda la población que usa la Calzada de Tlalpan como medio de transporte, la población va a tener la posibilidad de subirse al transporte público, y que habrá unas secciones o algunas zonas denominadas “zonas incluyentes” y que también las personas trabajadoras sexuales podrán ocupar ese espacio para el desarrollo de las labores en que se desarrollan”, dijo Basulto.

En conferencia de prensa que encabezó la jefa de Gobierno, Clara Brugada indicó que se continuará presentando el proyecto a fin de que conozcan en qué consiste, a raíz de que sexoservidoras se han manifestado en contra del proyecto.

Foto: Foto: Valente Rosas (19/08/25)

“Que conozcan con detalle en qué consiste y cómo se va a delimitar el carril que va a confinar la ciclovía y que conozcan que es una ciclovía incluyente, como lo dice la jefa de Gobierno, que va a permitir que en algunas secciones, en algunas zonas de esta ciclovía, que recordarán, de Tlaxcoaque a Periférico son alrededor de entre 15 y 16 kilómetros, lo que va a permitir que a lo largo de ese tramo, aunque el trabajo sexual se desarrolla principalmente de Tlaxcoaque hasta Ermita, que es lo que se tiene identificado, es que en cada una de las secciones habrá zonas incluyentes”.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada remarcó que "la ciclovía es una obra de movilidad muy importante para la ciudad, es garantizar movilidad segura, sustentable, accesible y se ha diseñado con inclusión”, dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada.

“Se está atendiendo tanto a quienes han pedido platicar sobre el tema, que son las trabajadoras sexuales, como también vecinos. Entonces, a los distintos grupos que han estado hablando sobre este tema se ha estado atendiendo”, concluyó.

cr