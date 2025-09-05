La mañana de este viernes, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiraron las vallas metálicas que rodean la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la explicación oficial, la acción obedeció a una "error", pues la instrucción era intervenir las estructuras colocadas alrededor del monumento a La Mujer de Amajac, que se encuentra a unos metros, con motivo de la limpieza previa a un acto por el Día de la Mujer Indígena, aseguró la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Retiro de vallas en Glorieta de las Mujeres de Luchan, en Paseo de la Reforma, se debió a un "error", dice Gobierno capitalino. (Foto: @secgob cdmx)

Tras desmontar los tapiales, brigadas de Servicios Urbanos limpiaron el área y más tarde recolocaron las vallas con nombres de madres buscadoras y activistas que forman parte del memorial feminista. La Secgob aseguró que se trató de un error sin intención de afectar el espacio y que éste fue restituido en su totalidad.

Colectivos y familiares de víctimas rechazaron esa explicación y señalaron que la intervención no fue producto de una confusión. Jacqueline Palmeros, madre buscadora del grupo Una Luz en el Camino, expresó que la medida tuvo un trasfondo distinto y advirtió que la resistencia en la glorieta continuará.

Pronunciamientos de colectivos y activistas

El hecho también generó reacciones de organizaciones civiles. Amnistía Internacional México expresó preocupación por la acción llevada a cabo por personal del gobierno capitalino, recordando que las vallas concentran consignas y demandas de justicia.

Desde Amnistía Internacional, manifestamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos el día de hoy en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, por el retiro de las vallas que desde hace años contienen nombres, consignas, denuncias y demandas de justicia. pic.twitter.com/yLF6iZRhZy — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 5, 2025

La activista Olimpia subrayó la importancia de mantener la glorieta como espacio de visibilidad para las mujeres y rechazó cualquier intento de desmantelamiento de su significado.

La "Glorieta de las Mujeres que luchan" es un espacio para hacernos visibles y hacer visible que el amor entre mujeres salva. Necesario mantener estos espacios para todas.

¡No al desmantelamiento de la dignidad de los espacios públicos! #Cdmx pic.twitter.com/dGhXEv5dix — Olimpia (@OlimpiaCMujer) September 5, 2025

En tanto, Carmen Sánchez advirtió que desaparecer las estructuras sería también borrar la memoria de las mujeres que luchan. Exigió al Gobierno de la Ciudad de México y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reinstalar las vallas originales y garantizar que permanezca el memorial.

Desaparecer la Glorieta de las Mujeres que luchan es también desaparecer nuestras voces, nuestra memoria y nuestro derecho a existir.



Exigimos al @GobCDMX y a @ClaraBrugadaM, que se mantenga el espacio y se reinstalen las vallas originales. pic.twitter.com/nmylStJ3Ni — Carmen Sánchez (@CarmenAnchez) September 5, 2025

