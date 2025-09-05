Más Información
La mañana de este viernes, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiraron las vallas metálicas que rodean la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma.
De acuerdo con la explicación oficial, la acción obedeció a una "error", pues la instrucción era intervenir las estructuras colocadas alrededor del monumento a La Mujer de Amajac, que se encuentra a unos metros, con motivo de la limpieza previa a un acto por el Día de la Mujer Indígena, aseguró la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
Tras desmontar los tapiales, brigadas de Servicios Urbanos limpiaron el área y más tarde recolocaron las vallas con nombres de madres buscadoras y activistas que forman parte del memorial feminista. La Secgob aseguró que se trató de un error sin intención de afectar el espacio y que éste fue restituido en su totalidad.
Colectivos y familiares de víctimas rechazaron esa explicación y señalaron que la intervención no fue producto de una confusión. Jacqueline Palmeros, madre buscadora del grupo Una Luz en el Camino, expresó que la medida tuvo un trasfondo distinto y advirtió que la resistencia en la glorieta continuará.
Pronunciamientos de colectivos y activistas
El hecho también generó reacciones de organizaciones civiles. Amnistía Internacional México expresó preocupación por la acción llevada a cabo por personal del gobierno capitalino, recordando que las vallas concentran consignas y demandas de justicia.
La activista Olimpia subrayó la importancia de mantener la glorieta como espacio de visibilidad para las mujeres y rechazó cualquier intento de desmantelamiento de su significado.
En tanto, Carmen Sánchez advirtió que desaparecer las estructuras sería también borrar la memoria de las mujeres que luchan. Exigió al Gobierno de la Ciudad de México y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reinstalar las vallas originales y garantizar que permanezca el memorial.
dmrr/cr