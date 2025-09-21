Naucalpan, Méx.- Con el objetivo de mejorar la movilidad en el Estado de México, el Gobierno estatal planea construir el primer corredor de autobuses articulados (BRT), que irá desde la zona de Toreo, actualmente conocida como Cuatro Caminos, hasta Cuautitlán Izcalli, con el propósito de reducir los tiempos de traslado.

Serán 21.7 kilómetros de recorrido, con estaciones y paradas específicas, cobro a través de tarjeta recargable, cámaras de videovigilancia, rampas y espacios especiales para personas con discapacidad.

Cruzará los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, donde se beneficiará a más de 270 mil habitantes del norponiente del Valle de México, que diariamente circulan por esta vía rumbo a la Ciudad de México, según estimaciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov).

Actualmente, la Semov lleva a cabo los estudios para este proyecto. Se prevé que la obra inicie en 2026.

El plan de trabajo fue presentado ante los empresarios del transporte público para que se sumen, como ocurrió con las líneas del Mexibús.

Con los estudios se determinarán las características de las unidades de transporte, así como del material para la obra civil e identificarán la viabilidad de carriles confinados, preferentes o compartidos.

Además, se analizará el comportamiento de la demanda, las rutas que prestan el servicio, las velocidades y puntos de aforo de usuarios para mejorar el tiempo de recorrido.

Con este corredor, las autoridades de Movilidad estatal buscan reorganizar las rutas, regular el servicio de transporte troncal, mejorar la seguridad vial y fomentar la movilidad sustentable, así como ordenada.

