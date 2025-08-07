Tlalnepantla, Méx.— Al menos 250 mil vehículos del transporte público operan sin concesión en el Estado de México, informó Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad.

De acuerdo al funcionario, estas unidades continúan prestando el servicio de manera irregular porque la dependencia aún no cuenta con el sistema necesario para llevar a cabo el proceso de regularización, a dos años del inicio de la actual administración. En tanto, los operadores siguen circulando gacias a un acuerdo institucional.

“Empezamos a actualizar el sistema de registro. Estamos haciendo pruebas de cómo migrar el registro que había al registro actual, lo que queremos es darle certeza jurídica a los transportistas para dar trazabilidad de sus concesiones y que tengan esa confianza en la prestación del servicio”, comentó Delgado Reynoso.

La Secretaría de Movilidad (Semov) estima que este año comenzará a operar el nuevo sistema de registro de concesiones. Con ello, en 2026 podría iniciar el proceso de regularización y, para 2027, contar con un nuevo diagnóstico que permita determinar cuántas concesiones requiere el Estado de México.

“Para poder empezar a regularizar el transporte público estamos buscando varias alternativas. Queremos empezar a implementar nuevas estrategias para la regularización que lleva más de 30 años de rezago”, agregó.

Entre las alternativas planteadas, destacó, está la creación de una “concesión única” que permitiría operar varios derroteros y matrículas bajo un mismo permiso.

En el Estado de México circulan alrededor de 350 mil vehículos que prestan el servicio de transporte público; de ellos, 120 mil están regularizados, 250 mil no cuentan con concesión y 50 mil están en proceso de regularización, según indicó el subsecretario.

Precisó que desde 2011 no se ha otorgado ninguna concesión; no obstante, el parque vehicular ha crecido de forma significativa. Actualmente, el registro oficial ha contabilizado 170 mil concesiones.

En conferencia de prensa las autoridades de la Semov también señalaron que continúan con el análisis del incremento de la tarifa del transporte público.

La cual, “tiene que ser una realidad”, sostuvo el subsecretario, al considerar que los costos de los insumos que requiere el transporte para poder operar se incrementaron en 30%.

Desde hace siete años, señaló, la tarifa del transporte público no ha sufrido ningún cambio, en tanto, el precio de los vehículos, el combustible y demás herramientas tuvieron un incremento.

“Se está analizando para llegar al punto de equilibrio, no afectar tanto el bolsillo de los ciudadanos y que sea rentable ser empresario del transporte público”, puntualizó.