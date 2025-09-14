Cuautitlán Izcalli, Méx.— El director del organismo Operagua del municipio de Cuautitlán Izcalli, Christian Emmanuel Laguna Reyes, fue herido de bala la noche de este viernes.

De acuerdo con lo informado por el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, a través de una ficha informativa, el estado de salud del funcionario público es estable, luego de haber sido trasladado a un hospital.

Además, la autoridad local puntualizó que presuntamente se trató de un intento de asalto, en el perímetro de la colonia Cumbria, situada en la zona centro de la demarcación.

“La agresión con arma de fuego, se registró mientras realizaba una inspección en el Tanque 1, en dicha comunidad”, señaló el gobierno municipal en la tarjeta informativa.

Al lugar llegaron policías municipales y paramédicos de protección civil y bomberos para atender la emergencia.

A Emmanuel Laguna Reyes, quien se desempeña como director del organismo Operagua desde inicios de la actual administración 2025-2027, lo trasladaron a un hospital de la zona para recibir atención médica, donde su estado de salud se reporta estable.

Con este caso, en el actual gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, han resultado lesionados de bala, en presuntos intentos de asalto, dos funcionarios del organismo Operagua.