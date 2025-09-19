Equinoccio de Otoño 2025: esta es la hora exacta en que llegará la estación a México

La época del año donde la temperatura comienza a descender y las festividades llenas de tradición se aproximan, está a punto de iniciar en México, así que aparta la fecha para ser testigo del Equinoccio de Otoño 2025.

El equinoccio de otoño ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador de la Tierra, haciendo que sus rayos iluminen de manera uniforme, ocasionando que el día tenga casi la misma duración que la noche. Cabe destacar que, en el hemisferio sur, durante el mismo día se marca el inicio de la primavera.

Este equilibrio entre luz y oscuridad ha sido interpretado desde tiempos antiguos, como un momento de renovación para la conexión espiritual y en la actualidad, continúa siendo una oportunidad para reconectarse con los ritmos de la naturaleza.

El equinoccio de otoño se distingue por el cambio de clima. Foto: Pixabay

¿A qué hora será el equinoccio de otoño en México?





El equinoccio de otoño no es solo un evento astronómico, sino un momento de transición que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos, ya que su conexión provoca armonía en los ciclos tanto científico como espirituales.

Este fenómeno ocurrirá en el hemisferio norte el próximo lunes 22 de septiembre y, de acuerdo con el sitio experto, Star Walk, la hora prevista del equinoccio de otoño en esta región es a las 18:20 GMT, que en el equivalente al tiempo de México, está pronosticado a las 12:20 pm.

Cabe destacar que otra de las particularidades de este fecha es que el día del equinoccio, el Sol sale exactamente por el este y se oculta por el oeste, una sincronía que ocurre pocas veces al año.

El equinoccio de otoño también beneficia a la siembra y cultivos. Foto: Pixabay













