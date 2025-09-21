En los dos últimos años, el Gobierno del Estado de México ha aplicado más de 8 millones de vacunas a la población, lo que representa un avance en la protección contra enfermedades prevenibles y en el fortalecimiento de la salud pública.

En esta materia, se informó que, a través del modelo IMSS-Bienestar, se ha podido brindar atención médica gratuita a más de 9 millones de personas que antes no contaban con seguridad social.

En este marco, se otorgaron más de 7 millones de consultas generales y especializadas y se realizaron más de 13 millones de estudios de laboratorio y radiología.

En el mismo periodo se atendieron más de 720 mil urgencias médicas y se concretaron más de un millón 650 mil intervenciones médicas especializadas, entre ellas atención prenatal, partos y cirugías. También se llevaron a cabo más de 800 mil estudios para la detección de cáncer de mama y cérvico uterino.

Se indicó que la infraestructura hospitalaria avanzó con la inauguración del Hospital General de Atenco, que acerca servicios especializados a la región.

En materia de prevención, se realizaron más de 3 millones de acciones en salud sexual en planteles educativos.

El Estado de México también puso en marcha la primera Clínica de la Diversidad Sexual en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, que ofrece atención integral en distintas especialidades médicas.

Este lunes 22 de septiembre, Delfina Gómez entregará su Segundo Informe de Gobierno al Congreso local y, luego, emitirá un mensaje a los mexiquenses en el Teatro Morelos de Toluca. Redacción