Ecatepec, Méx.— Un hombre que contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio en la Ciudad de México fue detenido por policías municipales y elementos de la Fuerza de Tarea Marina por presuntamente participar en una riña en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

Se trata de Humberto Alan “N”, a quien las autoridades capitalinas investigan por presuntamente causar la muerte de una mujer, quien era su pareja sentimental.

Una alteración al orden público movilizó a los agentes policiales del gobierno municipal de Ecatepec y de la Marina a calles de la colonia Jardines de Cerro Gordo, donde arrestaron al sujeto de 29 años.

Al individuo lo llevaron al Juzgado Cívico de las Américas y al registrarlo en plataforma, los oficiales se dieron cuenta que contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio.

A Humberto Alan “N” lo entregaron a las autoridades de la fiscalía de la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El delito de feminicidio en el que presuntamente participó el sujeto junto a otras personas sucedió el pasado 19 de septiembre, en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La madre de familia fue abandonada en un automóvil que pertenecía a su expareja, luego de causarle lesiones con un arma blanca y presentaba signos de estrangulamiento.

“Con base en dictámenes periciales, entrevistas y análisis de videograbaciones, personal de la fiscalía de la Ciudad de México acreditó la probable participación de Humberto ‘N’ y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente”, informó la dependencia.

La fiscalía capitalina detalló que se pudo acreditar la probable participación de Humberto “N”, por lo que se solicitó a un juez que liberara la orden de aprehensión.

El imputado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.