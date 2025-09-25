Ecatepec, Méx.-Cuatro integrantes del Grupo Guerreros, presuntamente vinculados con la organización USON, fueron arrestados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Ecatepec por exigir 50 mil pesos a una mujer en la colonia Lázaro Cárdenas y fueron presentados ante el Ministerio Público.

La detención forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en la que participan corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Según las autoridades federales, ese delito ha disminuido un 17% en el municipio más poblado del Estado de México.

Los hechos ocurrieron en la avenida Emiliano Zapata, cuando elementos del sector 25 realizaban recorridos de prevención del delito y recibieron una denuncia de una mujer sobre la presencia de sujetos afuera de su domicilio quienes le exigían 50 mil pesos, o los documentos de propiedad de su auto o casa, y que si no los entregaba, pagaría las consecuencias.

Los oficiales confirmaron la presencia de estos sujetos, quienes fueron señalados por la víctima de haberla intimidado y amenazado que de no entregar la cantidad solicitada iban a “levantarla” a ella o a su familia.

Por estos hechos fueron detenidos Now Ramses “N”, de 22 años; Jorge Denis “N”, de 28 años; Edwin Donovan “N”, de 21 años y Kevin “N”, de 22 años, quienes viajaban a bordo de un auto Atos rojo, que portaba calcomanías de Grupo Guerreros y vinculados a la USON.

dmrr/cr