En dos operaciones desplegadas en la alcaldía Iztacalco, se detuvo a cuatro integrantes del grupo delictivo Los Tanzanios, quienes están dedicados a la producción y distribución de droga, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se trata de Marco Antonio Camacho Torres, alias "Citlali" o "La Pancha", de 40 años de edad; Luis Eduardo Camacho Torres, alias "Topo", de 34 años; Juan Gabriel Camacho Torres de 50 años y María Dolores Vázquez Valdés de 45 años.

Los detenidos están vinculados al ex líder de los Tanzanios “La Pajara”, quien purga una pena por feminicidio.

De acuerdo a la SSC, "Citlali" o "La Pancha”, persona trans, es la principal operadora de narcomenudeo, "Topo" elaboraba las drogas y Camacho Torres así como Vázquez Valdés estaban dedicados al halconeo y narcomenudeo.

Gracias a diligencias realizadas tras varios reportes de narcomenudeo en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, se ubicaron dos inmuebles.

Una vez que las autoridades de la SSC recabaron los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público los presentó a un juez para solicitarle dos ordenes de cateo, las cuales fueron liberadas.

Con los mandamientos judiciales, personal de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apoyados por elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, realizaron los cateos.

Caen cuatro integrantes de "Los Tanzanios" durante cateos en Iztacalco. Foto: Especial

En una operación en la calle Oriente 229-B, colonia Agrícola Oriental, se detuvo a tres personas y se aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 100 de cocaína y 195 de marihuana.

En el segundo cateo en la calle Sur 20, de la misma colonia, se detuvo a una mujer y se decomisaron 200 dosis de anfetamina.

Tras un cruce de información se informó que "Citlali" o "La Pancha" cuenta con tres ingresos al sistema penitenciario por los delitos de robo agravado y trata de personas, mientras que el sujeto con el alias de "Topo" cuenta con dos estancias por el delito de narcomenudeo.

Los detenidos y lo asegurado ya fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

