La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se tiene un avance del 40% en los trabajos de reparación del socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.

Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

En un comunicado, la dependencia indicó que actualmente se llevan a cabo labores de reparación de la tubería de 2.44 metros de diámetro que se rompió en 10 metros de tramo y provocó la oquedad; mientras que ya se concluyó con la construcción del ademe.

Explicó que, de manera paralela, se trabaja en el desagüe del colector para evaluar el estado y definir la sustitución o reparación de la línea de drenaje.

Con información Rafael García

