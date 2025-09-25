Más Información

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

La mañanera de Sheinbaum, 25 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 25 de septiembre, minuto a minuto

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se tiene un avance del 40% en los trabajos de reparación del de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, .

Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Lee también

Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

En un comunicado, la dependencia indicó que actualmente se llevan a cabo labores de reparación de la tubería de 2.44 metros de diámetro que se rompió en 10 metros de tramo y provocó la oquedad; mientras que ya se concluyó con la construcción del ademe.

Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Lee también

Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL
Trabajadores laboran las 24 horas del día en el socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, el jueves 25 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía /EL UNIVERSAL

Explicó que, de manera paralela, se trabaja en el desagüe del colector para evaluar el estado y definir la sustitución o reparación de la línea de drenaje.

Con información Rafael García

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses