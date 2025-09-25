Más Información
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se tiene un avance del 40% en los trabajos de reparación del socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.
En un comunicado, la dependencia indicó que actualmente se llevan a cabo labores de reparación de la tubería de 2.44 metros de diámetro que se rompió en 10 metros de tramo y provocó la oquedad; mientras que ya se concluyó con la construcción del ademe.
Explicó que, de manera paralela, se trabaja en el desagüe del colector para evaluar el estado y definir la sustitución o reparación de la línea de drenaje.
Con información Rafael García
maot