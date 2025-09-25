Vecinos y locatarios de la avenida 5, colonia Renovación, en Iztapalapa, donde hace más de 10 días se formó un socavón que pasó de cinco a 10 metros y nueve de profundidad, pidieron acelerar los trabajos de reparación, pues aseguraron que sus propiedades están siendo afectadas por la maquinaria pesada.

Denunciaron aberturas en el suelo, levantamiento de azulejos y ruptura del pavimento, mientras que Protección Civil lleva 10 días sin entregarles los resultados de los dictámenes sobre si seguir en la zona es seguro.

Ulises Olvera, quien tiene una tienda de abarrotes a unos metros de la obra, dijo que su local ha sufrido varias afectaciones por las maniobras para reparar el socavón, en las que están involucradas dos grúas y un camión de carga.

“Esperamos que se apuren en los trabajos porque la misma presión de las máquinas ya tiene mi tienda, y pues me preocupa que también salga afectado y me tengan que evacuar”, explicó.

Ulises mostró cómo se levantaron dos azulejos en su tienda y el borde de su local en unos tres metros del piso ya se separó de la calle.

“El azulejo se levantó por la presión, y aquí el piso sí me preocupa que ya se está metiendo abajo. Ya también me está afectando directamente”.

El 16 de septiembre, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, confirmó a este diario que desde entonces los trabajos tardarían entre 15 y 20 días, entre la estabilización del socavón, la sustitución del colector que se rompió y la repavimentación.

Otro vecino, quien prefirió omitir su nombre, indicó que el pavimento ubicado al exterior de su inmueble y algunos centímetros de la entrada ya se afectaron, pues se levantó el azulejo, así como la orilla de su casa.

En la zona se encuentran menos trabajadores que cuando inició la reparación, ya sin policías, y los vecinos indicaron que “va muy lento el trabajo. Antes hasta en la noche trabajaban, y ahora pues hay varios que no están chambeando”.

El tubo de 2.44 metros de diámetro que sustituirá los 10 metros del colector que se rompió ya se encuentra en la zona y trabajadores llevan a cabo mediciones para su colocación.