Cuautitlán Izcalli, Mex.— En el pueblo de San Juan Atlamica se abrió un socavón de aproximadamente 10 metros de profundidad que está generando preocupación entre los habitantes, pues señalan que a pocos metros se encuentra un jardín de niños.

El organismo Operagua y la Coordinación de Protección Civil y bomberos del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli acudieron al sitio para evaluar la situación.

El socavón se originó debido al colapso de la estructura superior de un pozo-caja, que formaba parte de un colector de aguas residuales con más de 30 años de antigüedad, explicó el municipio. La zona donde se abrió el socavón fue acordonada. Para repararlo ya fue realizado un estudio topográfico.

Pobladores de San Juan Atlamica explicaron que sucedió un deslave el 8 de septiembre y eso habría provocado después el socavón, localizado a metros del Río Cuautitlán, a la altura de la calle Michoacán.

Una construcción se desplomó tras una intensa lluvia ocurrida la madrugada de ese 8 de septiembre, por lo que acudió personal de Operagua y Protección Civil municipal de Cuautitlán Izcalli para evaluar la situación.

Los vecinos señararon que fueron notificados sobre el riesgo de que el deslave se extienda más.