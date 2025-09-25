La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se tiene un avance del 40% en los trabajos de reparación del socavón de 10 metros de diámetro y 9 de profundidad formado en Avenida 5, a la altura de Calle 4, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.

En un comunicado, la dependencia indicó que actualmente se llevan a cabo labores de reparación de la tubería de 2.44 metros de diámetro que se rompió en 10 metros de tramo y provocó la oquedad; mientras que ya se concluyó con la construcción del ademe.

Explicó que, de manera paralela, se trabaja en el desagüe del colector para evaluar el estado y definir la sustitución o reparación de la línea de drenaje.

Foto: Carlos Mejía

El pasado 13 de septiembre se formó un socavón de 5 metros de diámetro en este punto, el cual un día después se duplicó tras las fuertes lluvias. Por este hecho 27 familias fueron desalojadas de sus viviendas, por lo que se les habilitó un albergue.

La Segiagua agregó que, para su reparación, en los próximos días se contempla el desvío del flujo en dos líneas: una en Eje 6 para desahogar la tubería, y otra en la caja del colector ubicada a dos cuadras adelante del área afectada.

Manifestó que además se trabaja en la instalación de carretes de refuerzo para la tubería, los cuales se encuentran recubiertos con fibra de vidrio y polímero, a fin de prevenir daños derivados de las sustancias comúnmente presentes en el drenaje debido a la descomposición de materia orgánica.

Foto: Carlos Mejía

Detalló que las jornadas de trabajo se llevan a cabo durante las 24 horas del día, y en ellas participan 50 personas, entre personal de obra civil, paileria y operadores, además de maquinaria especializada que incluye dos excavadoras 320, una grúa de 100 toneladas, una grúa de 5 toneladas y una retroexcavadora 580 Kase.

La dependencia pidió a la poblacmetión mantenerse fuera del perímetro del socavón y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar para evitar accidentes.

