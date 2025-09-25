Autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México, así como los estados de Morelos e Hidalgo, firmaron un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal para impulsar el ordenamiento territorial y la planeación urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el convenio de coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los estados incluidos se comprometen a participar en la actualización del Programa de ne, así como en el fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la actualización del mismo.

Además, llevarán a cabo -dentro del ámbito de su competencia -la armonización de los planes y programas de ordenamiento territorial y urbano que resulten necesarios con esta actualización “de manera que no alteren en forma alguna, las características de la estructura urbana de los estados que forman parte de la Zona Metropolitana”.

Las entidades incluidas también deberán instalar un Consejo Metropolitano de Ordenamiento Territorial que permita coadyuvancia en la actualización del Programa de Ordenación de la ZMVM.

Dicho convenio se celebró con la firma del subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Víctor Hugo Hofmann Aguirre; la directora general de Ordenamiento Territorial y Urbano, Martha Pérez Contreras; el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez; el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México, Carlos Jesús Maza Lara; la titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas; y el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, Alan Dupré Ramirez.

