La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, invita a vecinos a participar en el programa "Bachéale" que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre.

Indicó que se trata de una mega jornada de bacheo que intervendrá de manera simultánea las 33 colonias de la demarcación y que dará inicio a las 8:00 horas.

"Cada bache que tapamos juntos no es solo un hoyo menos en la calle, también es un paso hacia una colonia más segura, más digna, más nuestra. Cuando nos unimos, las calles cambian y la Cuauhtémoc brilla un poco más”, dijo.

Lee también: Xochimilco realizará Feria de la Salud con servicios médicos gratuitos este 30 de septiembre

Para ello, convoca a vecinas, vecinos y colectivos ciudadanos a participar en la acción, aportando un costal de asfalto en frío o sumándose a las cuadrillas que recorrerán calles y avenidas para tapar baches. "Vente el sábado a las 8:00: trae pala, asfalto o ganas y comprobemos juntos lo que podemos arreglar en una mañana".

En un comunicado, la demarcación aseguró que, coordinado por la Agencia de Primer Contacto de la alcaldía, "Bachéale" abarcará vialidades secundarias, atendiendo reportes vecinales y zonas con mayor deterioro, "a fin de mejorar la movilidad y reducir riesgos de accidentes".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr