La alcaldía Xochimilco invita a la comunidad a participar en la “Feria de la Salud en tu Comunidad”, que se llevará a cabo este 30 de septiembre en el Barrio 18, Parque Achicalco, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

De acuerdo a la alcaldía, durante la feria, los asistentes podrán acceder a atención en odontología, optometría, tamiz auditivo, nutrición, fisioterapia, enfermería, psicología y medicina general; además, informó que se ofrecerán servicios especializados como podología preventiva, detección de pie diabético, análisis de química sanguínea de tres elementos, pruebas de VIH, orientación para la prevención y tratamiento de adicciones, así como información sobre violencia de género y salud sexual.

A través de sus redes sociales, la alcaldía destacó que esta feria busca acercar servicios médicos gratuitos a la población, fomentando la prevención y el cuidado de la salud de manera integral.

“Nuestra meta también es cuidar tu salud y la de tu familia. Con las "Ferias de la Salud en tu Comunidad", acercamos a especialistas para ofrecerte servicios gratuitos” dijo en su cuenta de X.

