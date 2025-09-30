Más Información

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

"No soy una carga para Morena"; Adán Augusto López asegura tener apoyo de morenistas tras acusaciones

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

EU despliega submarinos nucleares frente a Rusia; porque "nos amenazó un poco", dice Trump

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; "Las deudas no se politizan, se pagan", dice

La invita a la comunidad a participar en la “Feria de la Salud en tu Comunidad”, que se llevará a cabo este 30 de septiembre en el Barrio 18, Parque Achicalco, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

De acuerdo a la alcaldía, durante la feria, los asistentes podrán acceder a atención en odontología, optometría, tamiz auditivo, nutrición, fisioterapia, enfermería, psicología y medicina general; además, informó que se ofrecerán servicios especializados como podología preventiva, detección de pie diabético, análisis de química sanguínea de tres elementos, pruebas de VIH, orientación para la prevención y tratamiento de adicciones, así como información sobre violencia de género y salud sexual.

A través de sus redes sociales, la alcaldía destacó que esta feria busca acercar servicios médicos gratuitos a la población, fomentando la prevención y el cuidado de la salud de manera integral.

“Nuestra meta también es cuidar tu salud y la de tu familia. Con las "Ferias de la Salud en tu Comunidad", acercamos a especialistas para ofrecerte servicios gratuitos” dijo en su cuenta de X.

