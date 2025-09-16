La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México informó que en la consulta pública, celebrada ayer, para la construcción de las Utopías en el Parque Águilas-Japón, y el Deportivo Xochimilco, en las alcaldías Álvaro Obregón y Xochimilco, respectivamente, participaron siete mil 789 personas.

En la alcaldía Álvaro Obregón se registró una participación de cinco mil 228 votantes, de los cuales el 69.8% dio su aprobación para continuar con la elaboración del proyecto en la demarcación.

En tanto, en la alcaldía Xochimilco participaron dos mil 651 personas, de las cuales 77.3% votó por no construir la Utopía, es decir, que el Deportivo permanezca en las mismas condiciones operativas como hasta hoy.

El Gobierno de la Ciudad de México, refrendó su irrestricto compromiso a consultar al pueblo y respetar su voluntad, pues esto es un principio básico de la participación ciudadana, columna vertebral de la democracia y de la Cuarta Transformación.

“Por ello, en el caso particular de Xochimilco, con el apoyo de la comunidad, se buscará otro espacio en donde pueda construirse este proyecto social”, señaló la Secretaría de Atención Ciudadana.

La dependencia recordó que las Utopías son espacios que tienen por objetivo garantizar el derecho al deporte, educación, cultura, recreación y bienestar de forma gratuita y “se prevé construir más de 100 en esta administración”.

