Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

Chalco, Mex.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a “El Chino”, presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las autoridades mexiquenses identificaron al sujeto como Misael “N”, como probable responsable de la muerte del mando policial, ocurrido el pasado 30 de septiembre en la colonia San Miguel Jacalones del municipio de Chalco, Estado de México.

“El día de los hechos, el ahora detenido habría conducido una motocicleta con la que, junto con otro sujeto, dieron alcance a las víctimas para robarles”, informó la FGJEM.

Lee también: Lo que sabemos del asesinato de José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Las investigaciones continúan para detener al otro sujeto que participó en el homicidio del jefe del Sector Tlatelolco de la policía capitalina.

Mientras tanto, alias “El Negro o “El Chino” ya fue arrestado en un trabajo coordinado con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, sujeto al que investigan por la muerte del policía en la calle Prolongación 20 de noviembre, quien murió por heridas de bala.

José Ponce viajaba en una motocicleta marca Bajaj tipo Pulsar de color negro con verde acompañado de su esposa, también elemento de la corporación policial y quien resultó herida de bala en el cuello.

Lee también: Pablo Vázquez promete justicia tras asesinato de jefe del sector Tlatelolco durante intento de asalto en Chalco

En una grabación difundida en redes sociales, se vio el momento en el que son interceptados por el hoy detenido y otro sujeto, mismos que circulaban en moto.

Tras dispararles, se llevaron la unidad en la que circulaban los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr