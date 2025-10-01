Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Chalco, Méx.- La tarde de ayer fue asesinado en la colonia San Miguel Jacalones, en el municipio mexiquense de Chalco, José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron sobre la calle Prolongación 20 de noviembre, entre avenida José María Martínez y calle 30 de abril, donde los vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que llamaron al Centro de Mando de la Policía Municipal.

Al sitio arribaron elementos de la corporación local, quienes encontraron a dos personas lesionadas por impactos de bala: un hombre y una mujer.

También, llegaron paramédicos para asistir a los lesionados.

El hombre presentaba heridas en la cabeza y murió en el lugar del ataque. Su acompañante en el cuello, por lo que fue llevada a un hospital para que le brindaran atención especializada.

A la zona llegó un familiar de las víctimas, quien fue el que los identificó.

A los oficiales les dijo que el hombre que murió era José Jacinto Ponce Alfaro, de 36 años de edad y pertenecía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, donde se desempeñaba como jefe de Sector en Tlatelolco, pero estaba en su día de descanso.

La mujer que lo acompañaba era su esposa Ana Karen, también integrante de la corporación capitalina.

La pareja viajaba en una motocicleta marca Bajaj, tipo Pulsar color negro con verde y fue interceptada por dos sujetos que viajaban en otra motocicleta, uno de ellos se bajó y le disparó a José Jacinto, luego a su esposa y se subió a la moto para después huir por la misma calle, según se observa en un video difundido en redes sociales.

En el sitio fueron localizados cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Los policías municipales notificaron de los hechos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de la Fiscalía Regional se presentó para iniciar la investigación del crimen.

