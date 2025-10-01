El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho dijo que el asesinato del policia jefe de sector, registrado la tarde del martes 30 de septiembre, en el Estado de México, no quedará impune y ya está siendo investigado.

"Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalia Edomex y la Secretaría de Seguridad Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia", aseguró en un mensaje compartido esta mañana.

El oficial José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del sector Tlatelolco, fue asesinado en un intento de asalto cuando viajaba en su motocicleta, junto con su esposa, por calles del municipio de Chalco, Estado de México.

La pareja fue baleada y Ponce Alfaro perdió la vida, mientras que su esposa fue hospitalizada.

Pablo Vázquez informó que la mujer, también elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuenta con el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de la corporación.

Al lamentar la muerte del jefe del sector Tlatelolco, quién se encontraba de descanso al momento del ataque, el secretario de Seguridad Ciudadana envío sus condolencias a la familia y amigos de José Jacinto Ponce.

