El director del sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), identificado como Ponce, fue asesinado la tarde de este martes en el municipio de Chalco, Estado de México (EDOMEX), cuando se encontraba en día de descanso acompañado de su esposa.

De acuerdo con reportes preliminares, la pareja se dirigía al mercado a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en otras motos. Tras despojarlos de la unidad, los agresores dispararon contra el mando policiaco, quien falleció en el lugar, mientras que su esposa resultó lesionada con impactos de arma de fuego en el cuello, hombro y brazo izquierdo. Paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron a un hospital.

La SSC confirmó el homicidio mediante una tarjeta informativa y precisó que los hechos ocurrieron a las afueras de una tienda departamental ubicada en la colonia Benito Juárez, en Chalco. La dependencia señaló que, al resistirse al asalto, el jefe de sector fue agredido con disparos de arma de fuego.

En coordinación con la Policía Municipal y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia para ubicar a los probables responsables. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que en este caso “no habrá impunidad” y que los responsables deberán enfrentar a la justicia.

La institución expresó sus condolencias a familiares y amigos del mando fallecido y anunció que brindará acompañamiento legal y psicológico a sus deudos.

