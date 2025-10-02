Representantes vecinales de Tlatelolco afirmaron que el jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), José Jacinto Ponce Alfaro, asesinado el martes 30 de septiembre en el Estado de México, era un buen elemento policíaco.

"Tuve trato con él, muy accesible, muy responsable, era la persona a quien tú acudías y recibías una respuesta", dice David Buenrostro, representante de seguridad del Comité de Participación Comunitaria, conocidos como Copacos.

Buenrostro supo del asesinato del jefe de sector Tlatelolco por notas en redes sociales.

El jefe de sector siempre respondía a las peticiones de vigilancia y presencia. Foto: Fabián Evaristo

Lee también: Policías abaten a presunto ladrón y arrestan a su cómplice en colonia Juárez; intentaban robar una camioneta

José Jacinto Ponce Alfaro fue asesinado la tarde del 30 de septiembre cuando viajaba en su motocicleta por calles de la colonia San Miguel Jacalones, en Chalco, Estado de México.

Su esposa viajaba con él y resultó herida en, lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló como, un intento de robo.

Otra de las representantes del Comité de Participación Comunitaria en materia social, Leticia, recordó que el jefe de sector siempre respondía a sus peticiones de vigilancia y presencia.

Lee también: Medidas para regular transporte de sustancias peligrosas en CDMX entrarán en vigor la próxima semana, adelanta Brugada

Frente al edificio de la Policía del sector Tlatelolco, compañeros del mando colocaron coronas y veladoras en un nicho en el lugar, a manera de homenaje. Foto: Fabián Evaristo

"Era muy bueno, uno le marcaba y al poco tiempo estaba acá. ‘¿Cómo está jefecita?’ Así me decía. La última vez que lo vi fue en julio cuando vinieron a anunciar la Ruta Tlatelolco mi Amor, ese día él estaba allí, incluso él habló", dijo Leticia.

Explicó que al oficial no le gustaba estar en grupos vecinales de WhatsApp por "decía que se abrumaba con tanto mensaje".

Por lo anterior, Ponce Alfaro solía salir de los chats vecinales pero respondía personalmente a las llamadas de los vecinos.

Por otro lado, frente al edificio de la Policía del sector Tlatelolco, compañeros del mando colocaron coronas y veladoras en un nicho en el lugar, a manera de homenaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr