Un elemento de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abatió a un hombre que presuntamente trataba de robar una camioneta a su dueño, cuando circulaba por la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según información de la SSC, esta tarde, efectivos de Inteligencia circulaban por la calle Versalles cuando se dieron cuenta de dos sujetos que, pistola en mano, intentaban robar a un automovilista.

Uno de los supuestos ladrones apuntó con su pistola a los policías, por lo que el elemento de Inteligencia repelió la agresión con su arma de cargo.

El detenido dijo tener 16 años y es un ciudadano de origen extranjero. Foto: Especial.

El presunto ladrón murió en el lugar, mientras que su cómplice fue atrapado luego de una persecución, confirmó la SSC.

El detenido dijo tener 16 años y es un ciudadano de origen extranjero.

El detenido fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

Por su parte, Pablo Vázquez, el titular de la SSC, confirmó que el conductor de la camioneta se encuentra bien y presentará la denuncia correspondiente por lo sucedido.

